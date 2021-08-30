Yeni Malatyaspor'un asist yükünü Aabid sırtlıyor
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Yeni Malatyaspor'un asist yükünü Aabid sırtlıyor

Yeni Malatyaspor'un asist yükünü Aabid sırtlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor'da 3 maçta 2 asist yapan Rayane Aabid, Doğu Anadolu ekininde asist yükünü çekiyor.

Yeni Malatyaspor'da 3 maçta 2 asist yapan Rayane Aabid, Doğu Anadolu ekininde asist yükünü çekiyor.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla takımına 39 maçta 3 gol, 4 asistlik katkıda bulunan 29 yaşındaki Aabid, Yeni Malatyaspor formasıyla da iyi bir performans ortaya koyuyor. Başarılı oyuncu, Malatya temsilcisinin 3 maçta bulduğu 4 golden 2'sinin asistini yaptı. Taraftarın ve camianın beklentisini yükselten Aabid, takıma yaptığı katkıyla ilk 3 haftada takdir topladı.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'un asist yükünü Aabid sırtlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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