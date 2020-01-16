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Yeni Malatyaspor'u Başakşehir maçına Ali Ravcı hazırlıyor

Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

16.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:51
Yeni Malatyaspor'u Başakşehir maçına Ali Ravcı hazırlıyor

Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı yönetiminde tam kadro yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları görüldü.


Çalışmanın başında futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Ali Ravcı, önlerinde bulunan Başakşehir maçını kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaları gerektiğini paylaştı.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanı Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten ve yöneticilerden İlhan Çelebi de bir süre izledi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek. - MALATYA

Kaynak: İHA
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