Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları MALATYA - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları MALATYA - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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