Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları MALATYA - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları MALATYA - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz