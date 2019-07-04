Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 21 yaşındaki Özer Özdemir'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Özer Özdemir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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