Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 21 yaşındaki Özer Özdemir'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Özer Özdemir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.