Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sağ bek Özer Özdemir'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 21 yaşındaki Özer Özdemir'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Özer Özdemir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA