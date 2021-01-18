Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

18.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:02
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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