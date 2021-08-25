Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Gaziantep ile oynayacakları maçta 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktör İrfan Buz, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Gaziantep ile oynayacakları maçta 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Buz, antrenman öncesi gazetecilere, bir takımın 3'lü, 4'lü veya 5'l sistem oynamasının bir takımın gelişmesi açısından önemli gördüklerini söyledi.

Takımda gençlere de şans verdiklerine işaret eden Buz, "Yönetimimizle istişare içindeyiz, bünyemize katmak istediğimiz oyuncuların transfer edilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Transfer içerisinde farklı parametreler oluyor. Doğru transferleri yapmamız gerekiyor, geçen sezona baktığımızda sıkıntılar oldu. Doğru transfer ve oyuncular için özen gösterilmesi gerekiyor. Fransa. Belçika, Almanya, İspanya diyelim liglerden iyi oyuncu almak istiyorsanız farklı parametreler ortaya çıkıyor. Onları aşmanız gerekiyor. Tabi önce kendi takımımızın gelişmesi önemli kendi takımımıza odaklanalım, mevcut oyuncularımızı geliştirerek, gelen transferlerle gücümüze güç katalım." diye konuştu.

Konuk edecekleri Gaziantep'i bildiklerini dile getiren Buz, "Biz kendi sahamızda oynuyoruz. Rakibimizi iyi analiz edip kuvvetli taraflarımızı sahaya yansıtarak 3 puanı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Karim Hafez antrenmana katılmadı.

Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde
Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde
Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde
Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Güler Burak Elmas Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Malatyaspor, Gaziantep karşılaşmasında galibiyet peşinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 20:06:44. #1.14#

title