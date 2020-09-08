Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan önemli bir transfer takviyesi yaptı. Malatya temsilcisinin eski oyuncusu Adem Büyük'ü renklerine bağladığı öne sürüldü.

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor, hücum hattını eski oyuncusuyla güçlendirdi. Malatya temsilcisi, Galatasaray'dan ayrılan Adem Büyük'ü renklerine bağladı. Ajansspor kaynaklı haberde 33 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren Adem Büyük, Süper Lig'de 23 maça çıkıp rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

İLK KEZ 2017'DE GELMİŞTİ

Deneyimli futbolcu, Malatya'ya ilk kez 2017 yılında gelmiş var 2019 sonuna kadar çıktığı 54 maçta 10 gol atmıştı.

Adem, kariyerinde daha önce Beşiktaş, Zeytinburnuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa'da da oynadı.