Yeni Malatyaspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Yeni Malatyaspor, İstanbul'dan Malatya'ya gerçekleştirilen uçuşun görüntülerini paylaşarak transfer için taraftarını heyecanlandırdı.

Yeni Malatyaspor, İstanbul'dan Malatya'ya gerçekleştirilen uçuşun görüntülerini paylaşarak transfer için taraftarını heyecanlandırdı.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'un sahasında Trabzonspor'a 5-1 kaybetmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin taraftarlarında transfer beklentisi başladı. Doğu Anadolu ekibi sosyal medya üzerinden taraftarı heyecanlandıracak paylaşım yaptı. Yeni Malatyaspor, İstanbul'dan Malatya'ya gerçekleşen bir uçuşun görüntülerini resmi hesap üzerinden paylaştı.

Paylaşılan görüntüler, geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe'nin takımdan ayrılan Sadık Çiftpınar'ın Yeni Malatyaspor ile anlaştığı ve bu transferin yakın zamanda açıklanacağı yorumlarına neden oldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı