Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın ameliyat oldu
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Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın ameliyat oldu

Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın ameliyat oldu
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Mehmet Nuri Aydın, ameliyat oldu.

Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Mehmet Nuri Aydın, ameliyat oldu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada sakatlanan ve bugün ameliyat olan orta saha oyuncusu Mehmet Nuri Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nuri Fatih Aydın, başarılı bir operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından futbolcumuza 'sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu' operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Taşer, başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Nuri Fatih Aydın'a acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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