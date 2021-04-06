Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Daha önce 4 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıklayan sarı-siyahlı takımda pozitif vakalara 4 kişi daha eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.