Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
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Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha

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Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor'da koronavirüs depremi yaşanıyor. Daha önce 4 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıklayan sarı-siyahlı takımda pozitif vakalara 4 kişi daha eklendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşılacak Yeni Malatyaspor'da koronavirüs vakaları artıyor. Daha önce 4 futbolcusunun testi pozitif çıkan sarı-siyahlı takımda 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

İKİ FUTBOLCU POZİTİF

Fenerbahçe'yi konuk edecek Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerimizde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden tolplam vaka sayımız sekiz olmuştur" denildi.

Yeni Malatyaspor'da 4 pozitif vaka daha
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