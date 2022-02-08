Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı transfer etti
AA, Volkan Kaşik - Spor
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, stoper Barış Başdaş'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Barış Başdaş'ın sarı-siyahlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, stoper Barış Başdaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Barış Başdaş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.