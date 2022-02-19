Hafızalardan çıkmayacak maç! Genç hoca Adem Büyük dayanamayıp kendisini oyuna aldı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Malatya ekibinin teknik sorumlusu Adem Büyük ve Antalya ekibinin teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer aldı.

ADEM BÜYÜK OYUNA GİRDİ

Yeni Malatyaspor takımının teknik sorumlusu Adem Büyük, karşılaşmanın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. 10 numaralı formanın sahibi olan tecrübeli futbolcu, takımının 1-0 yenik olduğu dakikalarda Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna girdi. Takımının kaptanlığını da üstlenen Büyük, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu görevine getirilmişti.

Kendisini oyuna alan Adem Büyük'ün 70. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.

ADEM BÜYÜK 22. MAÇINA ÇIKTI

Bu sezon Yeni Malatyaspor forması altında 21 maça çıkan Adem Büyük, Antalyaspor maçında oyuna girerek 22. maçına çıkmış oldu. 34 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 6 gol atarken 2 asist yaptı.

NURİ ŞAHİN İSE BU SEZON 8 MAÇA ÇIKMIŞTI

Antalyaspor'un teknik sorumlusu 33 yaşındaki Nuri Şahin ise bu sezon 8 maça çıkarken herhangi bir gole doğrudan katkıda bulunamadı.

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