Hafızalardan çıkmayacak maç! Genç hoca Adem Büyük dayanamayıp kendisini oyuna aldı - Haberler
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Hafızalardan çıkmayacak maç! Genç hoca Adem Büyük dayanamayıp kendisini oyuna aldı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında ev sahibi ekibinin teknik sorumlusu Adem Büyük ve Antalya temsilcisinin teknik sorumlusu Nuri Şahin kendilerini maç kadrosuna aldı. Maçın 59. dakikasında ise Adem Büyük, kendisini oyuna dahil etti.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Malatya ekibinin teknik sorumlusu Adem Büyük ve Antalya ekibinin teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer aldı.

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçında ilginç olay! Adem Büyük kendisini oyuna aldı

Yeni Malatyaspor takımının teknik sorumlusu Adem Büyük, karşılaşmanın 55. dakikasında kendini oyuna aldı. 10 numaralı formanın sahibi olan tecrübeli futbolcu, takımının 1-0 yenik olduğu dakikalarda Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna girdi. Takımının kaptanlığını da üstlenen Büyük, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu görevine getirilmişti.

Kendisini oyuna alan Adem Büyük'ün 70. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.

Akıllardan hiç çıkmayacak olay! Teknik direktör Adem Büyük kendisini oyuna aldı

Bu sezon Yeni Malatyaspor forması altında 21 maça çıkan Adem Büyük, Antalyaspor maçında oyuna girerek 22. maçına çıkmış oldu. 34 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 6 gol atarken 2 asist yaptı.

Antalyaspor'un teknik sorumlusu 33 yaşındaki Nuri Şahin ise bu sezon 8 maça çıkarken herhangi bir gole doğrudan katkıda bulunamadı.

Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Adem Büyük, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

iyi oldu kümeye düştüler

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