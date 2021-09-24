Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
ANTALYA (İHA) - Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Malatya ekibi bugün özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Ligde 6 müsabakada 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına Sivasspor maçı sonrası ara vermeden başlamıştı. Sarı-siyahlılar, 3 gün süren hazırlığı bugün Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Yeni Malatyaspor, özel uçakla bugün müsabaka için Antalya'ya gidecek.
Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor yarın saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
(Veysel Korkmaz-İHA)