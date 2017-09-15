Yeni Malatyaspor'a Moral Ziyareti

Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifası sonrası Miram Otomotiv Satış Müdürü Zafer Yıldırım ve ekibi takıma moral ziyaretinde bulunarak tatlı ikram etti.



Ziyarette konuşan Zafer Yıldırım, Malatyalılar olarak Süper Lig'de oynanan 4 maçta da futboldan memnun olduklarını ve futbolcu kalitesinin üst düzey olduğunu belirtti. Teknik heyetin istifası için ise 'Aslolan Malatyaspordur' diyen Yıldırım, camiaya yakışan ve heyecanı yüksek bir teknik direktör beklediklerini umut etti.



Takım kaptanı Yalçın Ayhan ise ziyaretten ziyadesiyle memnun kaldıklarını belirtip teşekkürlerini iletti. - MALATYA