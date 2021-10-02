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Yeni lezzetler Vanlıları bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yeni lezzetler Vanlıları bekliyor

Van'da hizmete açılacak Nahar Kaşıbeyaz Restoran ile yeni lezzetler Vanlıların beğenisine sunulacak.

Van'da hizmete açılacak Nahar Kaşıbeyaz Restoran ile yeni lezzetler Vanlıların beğenisine sunulacak.

Van'da yeme içme sektöründe yıllardır hizmet veren Kervansaray Lokantası İşletmecisi Süleyman Şirp, en kısa zamanda Nahar Kaşıbeyaz Restoran, Van ve bölge halkının hizmetine sunacaklarını söyledi. Edremit ilçesinde açılacak olan Nahar Kaşıbeyaz Restoran ile ilgili bilgi aktaran Şirp, "Nahar' Farsça'da 'öğle yemeği' demektir. 'Kaşıbeyaz' da üç arkadaş olarak ortak görüşümüz olduğu için bu ismi verdik" dedi.

Nahar Kaşıbeyaz Restoran'ın Edremit Su Sporları Merkezi'nin karşısında Eski TOKİ yolu üzerinde kurulacağını belirten Şirp, "600 metrekare üzerinde bahçesi olan restoranımızın mutfak alanı 200 metrekareden oluşuyor. Restoranımızda et ve tavuk olmak üzere birbirinden farklı damak lezzetleri ve sulu yemek çeşitleri yer alacak. Kemikli kuşbaşı başta olmak üzere kağıt kebap, abugani ve sarma beyti lezzetlerimizle iddialıyız. Ayrıca 300 metrekarelik geniş alanı ile misafirlerimize nezih ve ferah bir ortam sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Restoranda çalışacak elemanın eğitimden geçtiğini sözlerine ekleyen Şirp, "İşletmemizde çalışmak üzere kaliteli personel getirdik. Şu an hepsi kurs görüyorlar. Nasipse bir hafta içerisinde açmayı düşünüyoruz. İlk etapta 28 kişinin istihdam edileceği işletmemizde ileriki süreçte daha çok istihdam sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca çocukların zaman geçirebileceği oyun alanları da oluşturmayı da düşünüyoruz. Yaklaşık bir hafta içerisinde açılışını gerçekleştireceğimiz restoranımızın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, herkesi bu eşsiz damak lezzetlerini tatmak üzere restoranımıza bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

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