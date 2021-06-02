Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici

TFF yeni yabancı kuralını netleştirdi. Yeni kurala göre takımlar 14 yabancı oyuncuyu tescil ettirebilirken sahada 8 futbolcuyu oynatabilecek. Bu karardan sonra gözler Süper Lig'in dört büyük ekibine çevrildi. Kademeli olarak düşürülecek yabancı sayısı kuralı, Süper Lig devlerini zor duruma sokabilir.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımları kadroda en fazla 14, sahada ise 8 futbolcu bulundurabilecek. Kademeli olarak düşecek yabancı sayısı nihai haline 2023-2024 yılında 6+4 şeklinde uygulanacak sistemle kavuşacak. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısı fazla olan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

EN FAZLA YABANCI FENER'DE

Fenerbahçe'de 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Szalai, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Thiam, Perotti, Samuel, Samatta, Valencia, Zajc, Zanka ve Frey

FENERBAHÇE'Yİ GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Galatasaray'da 13 yabancı futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Muslera, Marcao, Luyindama, Donk, Ozornwafor, Yedlin, Omar, Babel, Feghouli, Mohamed, Falcao ve Diagne

TRABZONSPOR'DA 10 YABANCI VAR

Karadeniz ekibinin kadrosunda 10 yabancı bulunuyor. Bu oyuncular Vitor Hugo, Edgar, Flavio, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Diabate, Campi ve Bakasetas

EN AZ YABANCI BEŞİKTAŞ'TA

4 büyük takım içinde en az yabancı Beşiktaş'ta bulunuyor. Bu futbolcular Vida, Welinton, N'Sakala, Douglas, Josef, Ljajic, Larin, N'Koudou ve Hasic