Yeni hedef Avrupa şampiyonluğu
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Yeni hedef Avrupa şampiyonluğu

Yeni hedef Avrupa şampiyonluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Dodurgaspor Kulübü taekwondo sporcusu Alper Tuncay, Belediye Başkanı Selim Tuna'yı ziyaretinde yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olduğunu açıkladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Dodurgaspor Kulübü taekwondo sporcusu Alper Tuncay, Belediye Başkanı Selim Tuna'yı ziyaretinde yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olduğunu açıkladı.

Türkiye Şampiyonasında gösterdiği olağanüstü performans sonucunda beldesinin gurur kaynağı olan başarılı sporcu, antrenörü Gökalp Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Selim Tuna, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi, imkanları çerçevesinde her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Başkan Tuna, açıklamasında "Beldemizin her sene üstüne koyarak ilerleyen sporcusu Alper Tuncay, Türkiye Şampiyonasında gösterdiği olağanüstü performansın ardından 24-27 Ağustos tarihlerinde Estonya'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına milli takım ile birlikte katılma hakkı elde etti. Alper bu sene hem uluslararası müsabakada hem de Türkiye şampiyonasında tüm rakiplerini farklı yendi. İnşallah şimdiki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Genç sporcumuz ve hocamızı yürekten tebrik ediyor, beldemizin adını her platformda duyurdukları için teşekkür ediyorum. Başaracaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Antrenör Gökalp Yıldız da Belediye Başkanı Selim Tuna'ya her zaman yanlarında olduğunu belirterek verdiği destekleri nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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