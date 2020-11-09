Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor
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Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor

09.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:04

Ekonomideki hareketli gündem döviz ve altın fiyatlarında etkili oldu. Geçen haftayı 534 lira seviyesinde kapatan altının gramı 521 liraya kadar düştü. Aynı saatlerde çeyrek altın 849 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 363 liradan işlem görüyor.

Hafta sonu ekonomide yaşanan hareketlilik sonrası gözler döviz ve altın kurlarına çevrildi. Dolar ve euro ciddi şekilde düşüş yaşarken, cuma gününü 534 lira seviyesinde kapatan altında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Yeni haftaya 530 lira seviyesinde başlayan gram altın düşüşünü sürdürdü ve an itibariyle 521 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 849 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 363 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI AĞBAL'IN AÇIKLAMASI ETKİLİ OLDU

Analistler döviz ve altındaki bu düşüşün yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamasına bağladı. Ağbal yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir" dedi.

Öte yandan uzman isimler Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor
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