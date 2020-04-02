Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin! - Haber
Facebook Messenger, Facebook, Mac, Teknoloji

Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!

Sosyal medya devi Facebook, iletişim uygulamalarının önem kazandığı bu dönemde yeni Messenger uygulamasını duyurdu. İnsanların bilgisayarları üzerinden görüntülü sohbet yapabilmeleri ve tüm dünyadaki arkadaşları, aileleri ve sevdikleriyle bağlantıda kalabilmeleri için yeni Facebook Messenger uygulaması macOS ve Windows için yayınlandı.

02.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:50
Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin!

Sosyal medya devi Facebook, iletişim uygulamalarının önem kazandığı bu dönemde yeni Messenger uygulamasını duyurdu. İnsanların bilgisayarları üzerinden görüntülü sohbet yapabilmeleri ve tüm dünyadaki arkadaşları, aileleri ve sevdikleriyle bağlantıda kalabilmeleri için yeni Facebook Messenger uygulaması macOS ve Windows için yayınlandı.

Facebook, kullanıcılara masaüstlerinden görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyan yeni Messenger uygulamasını indirmeye açtı. Windows ve Mac için indirilmeye açılan yeni Facebook Messenger, mobil uygulamaya kıyasla görüntülü aramalar için daha büyük bir ekran, Facebook'ta arkadaş olduğunuz herkesle kolay bağlantı (e-posta veya telefon numarasına gerek yok) çoklu görev, bildirimler, mobil ve masaüstünde sohbet senkronizasyonu ve elbette karanlık mod sunuyor.

Bugün bilgisiyarınızda görüntülü sohbet yapabilmeniz ve dünya genelinde arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalabilmeniz adına macOS ve Windows için Messenger uygulamasını yayınladık.

İnsanlar fiziksel olarak ayrı olsalar bile değer verdikleri insanlarla her zamankinden daha fazla iletişim halinde kalmak için teknolojiyi kullanıyor. Geçtiğimiz ay Messenger'da sesli ve görüntülü görüşme için masaüstü tarayıcıları kullanan kişilerde yüzde 100'den fazla artış gördük. Şimdi Messenger, sınırsız ve ücretsiz grup görüntülü sohbet özelliğiyle masaüstünde.

#Messenger comes to the big screen. Messenger Desktop for MacOS and Windows is here https://t.co/rFz2Ap3Rwj pic.twitter.com/GiDQcW7TDG

— Messenger (@messenger) April 2, 2020

Yeni Facebook Messenger Microsoft Store ve Mac App Store'da indirilmeye açıldı.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı Haber
Seren Serengil, yardımcısını 'Bize korona bulaştırdın' diyerek darp edip ormana attı
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haber
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi Haber
Rüştü Reçber ile ilgili üzücü haberler sonrası eşinden açıklama geldi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haber
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park edildi
Koronavirüs nedeniyle THY seferlerinin tamamına yakını iptal edilince uçaklar Atatürk Havalimanı'na da park...
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta tıklım tıklım dolu olan minibüslere ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Demet Şener Dilan Çıtak Haluk Levent
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Hikmet Karaman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Yeni Facebook Messenger Windows ve Mac İçin Yayınlandı, İndirin! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 20:27:15. #1.14#
title