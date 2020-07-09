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Yeni Assassin's Creed Valhalla Oynanış Videosu Sızdırıldı
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Yeni Assassin's Creed Valhalla Oynanış Videosu Sızdırıldı

Assassin's Creed Valhalla, bu senenin beklenen oyunları arasında yer alıyor. Bilhassa da Assassin's Creed Odyssey sonrasında verilen bir yıllık aradan sonra nasıl bir geri dönüşün yapılacağını merakla görmek istiyoruz.

Yeni Assassin's Creed Valhalla Oynanış Videosu Sızdırıldı
09.07.2020 03:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 03:47

Assassin's Creed Valhalla, bu senenin beklenen oyunları arasında yer alıyor. Bilhassa da Assassin's Creed Odyssey sonrasında verilen bir yıllık aradan sonra nasıl bir geri dönüşün yapılacağını merakla görmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde oynanış videosu sızıntısı yaşanmıştı. Hikayedeki görevlerden birini görmenin yanı sıra, genel oynanışı da görme fırsatımız olmuştu. Ubisoft Forward öncesi yeni bir Assassin's Creed Valhalla oynanış videosu daha sızdırıldı.

Bizleri Antik Yunan döneminden sonra Viking çağına götürecek olan yeni oyunda, ana karakterimiz Eivor ve beraberindekilerin başlarından geçenler anlatılacak. Norveç topraklarını terk etmek zorunda kalmış Norveçli bir grubun lideri ve tercihinize göre erkek veya kadın olacak Eivor rolüne bürüneceksiniz. Yolculuğunuzda Kuzey Denizi'nden İngiltere topraklarına uzanacak ve hem kendiniz hem de grubunuz için yepyeni bir gelecek inşa etmeye çalışacaksınız. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yine iki farklı dönemde geçecek olan Assassin's Creed Valhalla, The Faith of Atlantis hikayesinin de devamını gösterecek.

Yeni Assassin's Creed Valhalla Oynanış Videosu Sızdırılan yedi buçuk dakikalık yeni oynanış videosunda ise Rising Iron görevi kapsamındaki bir ana düşman ile yaptığımız çetrefilli bir savaş ekranımıza geliyor. Cordelia isimli bu düşman, ihanete ve cinayete kurban giden King Lerion için karşımıza çıkan bir düşman ki oyunu oynadığımız zaman kendisini daha iyi tanıyacağız. Bununla birlikte oyunun dövüş mekaniğine dair çok daha net fikir sahibi olmamız sağlanıyor. Mesela özel vuruşlar ile daha zengin hale getirilmiş olan dövüşler, eskiye göre daha akıcı hale getirilmiş.

Aşağıdan izleyebileceğiniz video, Ubisoft Forward öncesinde sızdırılmış olduğu için Fransız yayıncı tarafından yakın bir zamanda kaldırılabilir. Bu yüzden, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Keyifli seyirler dileriz!

Kaynak: Tamindir

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