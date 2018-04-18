Yeni 4k Hdr Ekranlı Sony Xperia Xz2 Premium Özellikleri Neler Olacak?

Ultra Düşük Işıkta Mükemmel Fotoğraflar Çekecek Dual Kameralı Yeni Xperia XZ2 Premium Geliyor



Yeni 4K HDR Ekranlı Sony Xperia XZ2 Premium Özellikleri ve Satış Fiyatı Neler?

Dual kemarası ile Sony'nin yeni amiral gemisinin harika özellikleri var. Bir önceki XZ2 modelinden daha gelişmiş kamera özelliklerine ve 4K HDR ekrana sahip.

Sony Xperia XZ2 modelini rakiplerine göre tavsiye etmek için çok az şey bulabilirdiniz, Oysa Yeni Premium modelinde durum biraz daha farklı olabilir.

Yeni Sony Xperia XZ2 Premium selefindeki 4K HDR özelliklerini korurken yüzde 30 daha parlak ve 5.8 inçlik bir ekran özelliğine sahip oluyor. Ancak yeni modelin Merkezinde "Fotoğrafçılık" Yatıyor.

Sony özellikle düşük ışık performansına odaklanıyor ve bu nedenle dual kamera özelliği ile geliyor. ISO 12,800 hassasiyetinde video çekmek için tek renkli bir sensörden gelen girişi (kontrast için; 12MP, 1/ 2.3-inç, 1,55um) ve normal bir renkli sensörü (19MP, 1/ 2.3-inç, 1,22um) birleştirerek cazip ISO 51,200 fotoğrafları elde ediliyor.

Huawei P20 Pro'da da gelecek yeni yazılım güncellemeleri ile çılgın üst düzey ISO seçenekleri sunuluyor. Sony'nin iddiasına göre Xperia XZ2 Premium, Pro kameralarla rekabet edebilecek düzeyde.

Çift Kameralı Yeni Xperia XZ2 Premium



Çift kameralar, aynı zamanda yumuşak odak arka plana sahip zorunlu portre modunu (Bokeh olarak da adlandırılır) etkinleştirir ve klasik görünüm için giderken sadece tek renkli sensörle çekim yapabilirsiniz.

Sony ayrıca daha iyi bir ön kamera vaat ediyor – artık Sony'nin kaliteli düşük ışıkta başarılı selfiler çekebileceğiniz 13MP, 1/3,6 inç'lik bir sensöre sahip.

Diğer özelliklerin çoğu XPeria XZ2'den gelen özellikler. 4K HDR video kaydı (hala rölatif bir yenilik), 1080p'de 960 FPS ağır çekim video çekimi, stereo hoparlörler ve haptik geribildirimlerden gelen normal vızıltılardan daha fazlasını vaat eden Dinamik Titreşim Sistemi anlamına geliyor. Elbette Premium Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, ekstra performans taleplerine yardımcı olmak içinde 6GB (4GB'tan yükseltme) RAM kullanıyor.

Ağırlık olarak ize 236gr, selefinin 191 gramlık ağırlığından biraz fazla. Bunun sebebi selefindeki 310 mAh'lik batarya

3540 mAh'e çıkarıldı ve bu kabul edilebilir bir gerekçe. Dual kameradan bahsetmiyorum bile.

Yeni Sony Xperia XZ2 Premium Ne Zaman Satışa Sunulacak?



Yaz aylarına doğru dünya çapında satışa sunulacak. Fiyatlandırma konusunda bir ses henüz yok. Ancak selefinden biraz pahalı 800$ civarında ve biraz yukarısında olabilir.

Kamera uygulaması ve 4K HDR ekranı, telefonlar arasındaki farkların ayırt edilemez hale geldiği bir zamanda dikkat çekiyor.

Sony Mobile

https://www.teknotalk.com/yeni-4k-hdr-ekranli-sony-xperia-xz2-premium-63245/