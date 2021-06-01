İki arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazına Yargıtay'dan ret! 15 yıl yatacaklar

Türkiye'nin en iyi jokeylerinden biri olarak gösterilen Uğur Polat'ın iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebi, Yargıtay tarafından reddedildi. Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.