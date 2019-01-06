İHH İnsani Yardım Derneği Ferizli Temsilciliği'nce "Yemen Yardım Bekliyor" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda yapılan yemek organizasyonuna, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç, Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yardımsever vatandaşlar katıldı.

Derneğin Ferizli Temsilcisi Hasan Güler, yaptığı konuşmada, toplanan gelirin tamamının Yemen'de zor durumda kalan Müslümanlara gönderileceğini belirterek, "Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasından dolayı memnunuz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul etsin." dedi.

Toplanan yardımlar, dernek tarafından Yemen'e ulaştırılacak.

Kaynak: AA