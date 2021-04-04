Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm
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Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm

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Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm

Siber saldırıya uğrayarak 21 milyon kullanıcının verilerinin çalındığını duyuran Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, skandaldan günler sonra açıklamada bulundu. Aydın, "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm" dedi.

Yemeksepeti, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını ve müşterilerin bir kısmının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

Açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğu duyurulmuştu.

21 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Yemeksepeti tarafından siber saldırıyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) kişisel veri ihlali bildirimi gönderilmişti. Bildirimde saldırıdan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği kaydedilmişti.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLERİN BULUNMASI İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıya ilişkin günler sonra açıklama geldi. Aydın'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Arkadaşlar kısa süre önce yaşananlar malum. Detayları resmi hesaplarımızdan kamuoyuyla, direkt iletişim kanallarından kullanıcılarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştık. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde devam ediyor süreç.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz.

Her fırsatta dile getirdiğim gibi Yemeksepeti'ni bugünkü konumuna ben ve çalışan arkadaşlarım değil, sizlerden oluşan Yemeksepeti Ailesi getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz.

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm

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