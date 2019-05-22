Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın Kenya'da Soyuldu

Yemeksepeti'nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın'ın ünlü iş insanı Richard Branson'a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.

2015 yılında kurduğu platformu 589 milyon dolar karşılığında satan ve yemeksepeti'ndeki görevine devam eden Aydın bu hırsızlık vakasının içeriden birisinin işi olduğunu öne sürdü.

"UYURKEN SOYULDUK"

Aydın İngiliz milyarder Richard Branson'a attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

"2 gün önce Mahali Mzuri'deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık."

HENÜZ YANIT GELMEDİ

Kimilerinin 'Çılgın İşadamı', kimilerinin muhteşem pazarlamacı olarak nitelendirdiği Branson'a ait olan lüks safari kampı daha önce pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştı. Branson'dan ise henüz Aydın'ın bu mesajına yanıt gelmedi.