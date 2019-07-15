Yemek ve Kültür”de yaz esintisi

Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.

Yemek ve Kültür”de yaz esintisi

Yemek ve Kültür dergisinin yaz sayısında Enis Batur, sofranın mizahına kimlerin girdiğini anlatırken Türk mutfak kültürünün serinletici, rahatlatıcı içeceklerinden biri olan limonatayı tarihsel süreci içinde Özge Samancı kaleme aldı.

Kaynak: Dunya.com

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