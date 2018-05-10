Yemek Kartlarında İskonto Uygulaması Son Buluyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı, yüzde 12'leri bulan yüksek oranlarda komisyon alınması nedeniyle esnafı isyan ettiren yemek kartıyla ilgili hazırlanan yönetmeliğe ulaştı. Buna göre, sektörde yüksek komisyonların sebebi olarak görülen "iskonto" uygulamasına son verilecek. Yemek kartı kuruluşları, sözleşme yaptıkları işverenlere iskonto uygulamayacaklar ya da farklı isimlerle menfaat talep edemeyecekler. İşverenler de yemek kartı kuruluşundan iskonto veya başka bir menfaat talep edemeyecek.

KOMİSYONA ÜST SINIR GETİRİLDİ

Komisyon oranlarına yüzde 6'lık üst sınır uygulanacak. Yemek kartı kuruluşu, esnaftan yüzde 6'dan fazla komisyon alamayacak. Komisyon dışında, uygulama, barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek. Böylece, esnafın yüksek komisyon oranları ve diğer bedeller nedeniyle yaşadığı mali baskı son bulacak.

ÖDEME SÜRESİ 30 GÜNÜ GEÇEMEYECEK

Düzenleme kapsamında, yemek kartı kuruluşları tarafından esnafa yapılacak ödeme süresi, fatura tarihinden itibaren 30 günü geçemeyecek. Yemek kartı kuruluşları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunmakla da yükümlü olacak. Yemek kartı kuruluşları sunmuş oldukları hizmetler karşılığında esnafa yapması gereken ödemelerin süresini uzatamayacak.

Yönetmelik taslağı ile yemek kartlarındaki bakiye devrine ilişkin soru işaretleri de giderildi. Buna göre, ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiyeler, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredecek.

Sektörün düzenlemeye uyum sağlaması için 6 ay süre tanınacak.

ESNAF PTT İLE DÜNYAYA AÇILACAK

Esnafın yöresel ürünlerini PTT'nin e-ticaret sitesiyle dünyaya satabilmesi için başlatılan çalışmada sona gelindi. Habertürk'e konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esnafın e-ticarete taşınmasına yönelik çalışmamız tamamlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve PTT ile birlikte 14 Mayıs'ta projenin lansmanını yapacağız" dedi. (HABERTÜRK)