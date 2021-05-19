Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
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Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı

Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan hayvan besicileri, yem fiyatlarındaki artışın kurbanlıkları etkilemeyeceğini belirtti.

Eskişehir'de Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan hayvan besicileri, yem fiyatlarındaki artışın kurbanlıkları etkilemeyeceğini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle birlikte hayvan besiciliği yapan vatandaşlarda Kurban Bayramı telaşı başladı. Bayrama uzun süre kala hayvanlarını kurbana hazırlamaya başlayan besiciler, yem fiyatlarında ciddi artış yaşanmasına rağmen kurbanlıkların geçen seneyle aynı fiyatlarda satılacağını belirtti. Eskişehir'de büyükbaş hayvan besiciliği yapan Baran Türkmen, kurbanlık hayvan sayısının gelen talebi karşılayacak kadar iyi olduğunu vurguladı.

"Kurbanlık temininde bir sıkıntımız yok şu an için"

Kurbanlık satışlarının geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı düzeyde seyredeceğini ifade eden besici Baran Türkmen, "Kurban telaşımız başladı. Bizim yemle alakalı sorunlarımız var. Kar marjımız aynı olacak ancak alıcıya yansıması yüksek olacak. Bunun sebebi de yem fiyatları ve maliyetlerin artmasıyla alakalı. Kurbanlık temininde bir sıkıntımız yok şu an için. Yeteri kadar hayvanımız mevcut. Bu yılda kurbanlık fiyatlarının geçen seneki fiyatlarla aşağı yukarı aynı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Belki hayvan besleyenler kurbanlık değil de kesmeyi tercih edecekler"

Ramazan Bayramı sonrasında et fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Türkmen, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Et fiyatları Ramazan Bayramı sonrasında artmaya başladı. Şu anda karkas et 48-50 TL civarında. Bu aslında üreticinin 2 yıl önceden beklediği bir rakam. Bizim için tatmin edici bir fiyat değil. Bundan sonra da yükseleceğini düşünüyoruz. Belki de hayvanı besleyenler kurbanlık değil de kesmeyi tercih edecekler. Çünkü fiyat biraz daha yükselirse millet elindeki mala biraz daha bakıp kesmeye yönelebilir. Et fiyatları bu sebeple yükselmeye başladı ve bu da canlı hayvan fiyatına yansıyacak. Dolayısıyla bu durum da kurbanı etkileyecek. Etkilese de çok yükseleceğini düşünmüyorum çünkü vatandaşın alım gücü belli. Pandemi sürecinde çoğu kişi çalışamadı. Belki kurbanı kesemez ya da erteler. Üretici zor durumda." - ESKİŞEHİR

Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı
Yem fiyatları arttı, kurbanlık fiyatları yerinde saydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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