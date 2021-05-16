Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
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Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu

Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

İZMİRLİ sporcular yelken ve sörfte olimpiyat kotalarına ambargo koydu.

İZMİRLİ sporcular yelken ve sörfte olimpiyat kotalarına ambargo koydu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olimpiyatlara şimdiye kadar 8'i yelken ve sörfçü 79 sporcumuz kota aldı. Yelken ve sörfte kota alan 8 sporcunun 6'sı İzmir'den çıktı. Daha önce 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Foçalı Deniz ile Ateş Çınar kardeşler, 470 sınıfında 2019 yılında üst üste dördüncü kez olimpiyat kotası alıp Tokyo'ya gitmeye hak kazandı. İki kardeş, yelkende üst üste 4 olimpiyata katılan ilk Türk sporcular olarak kendilerine ait olan rekoru geliştirdi. 

Dilara Uralp, RS: X rüzgar sörfünde 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonra 2019 yılında da kotayı geçerek art arda ikinci olimpiyata vize aldı. Urla'da yetişen Okyanus Arıkan ile Beste Kaynakçı, 470 kadınlar sınıfında ülkemize tarihinin ilk olimpiyat kotasını getirdi. İkili, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek. Rüzfar sörfünde son olarak yine İzmirli Onur Cavit Biriz olimpiyat kotasını geçmeyi başardı. Onur, Dünya Yelken Federasyonu'nun kota güncellemesiyle RS: X sınıfında Tokya'da bu yaz yapılacak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Yelkende bu 6 ismin dışında Alican Kaynar ve Ecem Güzel, Türkiye'yi olimpiyatta temsil edecek.


Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu
Yelkende İzmir'in olimpiyat gururu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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