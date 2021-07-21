Yelkende 470 Dünya Gençler Şampiyonası, İtalya'da sona erdi
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Yelkende 470 Dünya Gençler Şampiyonası, İtalya'da sona erdi

Yelkende 470 Dünya Gençler Şampiyonası, İtalya'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli yelkencilerin de mücadele ettiği İtalya'da düzenlenen 470 Dünya Gençler Şampiyonası tamamlandı.

Milli yelkencilerin de mücadele ettiği İtalya'da düzenlenen 470 Dünya Gençler Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 470 Dünya Gençler Şampiyonası İtalya'nın Sanremo kentinde gerçekleştirildi. Organizasyonda 16 ülkeden 42 ekip mücadele etti.

Şampiyonada Türkiye'yi yelkende temsil eden milli takım sporcularından Kerem Erkmen, Derin Acal (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 33. sırada, Efe Tulçalı, Defne Danışmend (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 35. sırada, Deniz Saltık, Toprak Şengüller (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 38. sırada, Dario Deniz Ergün, Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) 39. sırada, Ege Çikoğlu, Alçin Subaşı (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 40. sırada yer aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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