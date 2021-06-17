Yelkende 21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası, Karadağ'da yapıldı
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Yelkende 21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası, Karadağ'da yapıldı

Yelkende 21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası, Karadağ'da yapıldı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası, Karadağ'ın Tivat şehrinde gerçekleştirildi.

21 Yaş Altı Avrupa Laser Şampiyonası, Karadağ'ın Tivat şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden 77 yelkencinin mücadele ettiği erkekler kategorisinde milli sporculardan Yiğit Yalçın Çitak, Avrupa sekizinciliği elde ederken, Doruk Demircan 64. sırada, Uygar Kızılkaya ise 69. sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde 19 ülkeden 43 yelkenci mücadele ederken Deniz Dönertaş 26'ncı, Lara Nalbantoğlu ise 34. oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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