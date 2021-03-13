Yelken: Muğla İl Birinciliği Yarışları
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Yelken: Muğla İl Birinciliği Yarışları

13.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:25
Yelken: Muğla İl Birinciliği Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen İl Birinciliği Yelken Yarışları'nın ilk etabı başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen İl Birinciliği Yelken Yarışları'nın ilk etabı başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışların birinci etabı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin katkılarıyla İçmeler mevkisi açıklarında gerçekleştiriliyor.

Sekiz etap planlanan yarışlarda, optimist, laser ve rüzgar sörfü sınıfında 8 kulüpten 159 sporcu mücadele ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle gerçekleştirilen organizasyonun birinci etabı yarın tamamlanacak.

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında ödül töreni düzenlenmeyecek, dereceye girenlerin kupaları kulüplerine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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