Yelken kulübü hazırlıklarına tam gaz devam ediyor Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Antrenörü Selahattin Emre Demirkol, Kovid-19 sürecinden sonra muhtemel yarışlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Sinop Gençlik Spor Kulübü Deniz Küreği Antrenörü Selahattin Emre Demirkol, Kovid-19 sürecinden sonra muhtemel yarışlar için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Demirkol kulüp olarak kız ve erkek kategorilerinde 30 lisanslı sporcuları bulunduğunu belirtti. Pazar günleri hariç haftanın altı günü hem karada hem de denizde antrenmanlarını devam ettirdiklerini dile getiren Demirkol, "Şuan 15-19 yaş arası gruplar ile çalışmalarımızı faaliyetlerimizi ve yarışmalar için hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Genelde öğrencilerimizi lise 1 itibariyle alıyoruz. Fakat vücut gelişim düzeyi iyi kuvvetli olan ve isteğe göre de daha küçük yaş gruplarını da aramıza dahil edebilmekteyiz. İşte bu genç arkadaşlarımızı elimizden geldiğince yarışlara hazırlamaya çalışıyoruz. Sosyal yöndeki gelişimlerine bir basamak olmak adına çaba gösteriyoruz. Antrenmanlarımızı denizde, kayıkhanede ve kara antrenmanı olarak Karakum yolunda koşu gerçekleştirerek 3 farklı şekilde gerçekleştiriyoruz. Yaz boyu denizde olmaya çaba gösteriyoruz. Kışları ise hava müsait ettikçe denizde antrenman gerçekleştirmeye çalışıyoruz eğer hava ve deniz imkan vermez ise kayıkhanede antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu antrenmanlar sonunda da elde ettiğim tecrübe ve deneyimleri sergilemek adına yarışmalara katılıyoruz. Bugüne kadarda güzel başarılara imza attığımız için kıvanç duyuyorum. Bu çalışmalarla amacımız çocuklarımıza spor yaptırmak hem de vazifemizi yerine getirmek. Kötü alışkanlıklardan uzak sosyal bir gençliğin yetiştirmektir. Ayrıca bu işlerin devamlılığının esas olması adına aktarmak istiyoruz. Bizden sonrada bu işi bilen işinin ehli öğrenciler yetiştirmiş öğrencilerimize bırakarak ilerletmelerini temenni ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA