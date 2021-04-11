Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İlk yarıda Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalan DeAndre Yedlin, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. ABD'li oyuncunun durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yedlin'in özellikle sıcağı sıcağına ayağının üzerine basarak kendisini denemesinin ise sakatlığının artmasına neden olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun, sezonun geri kalan maçlarında forma giyme ihtimali çok az görülüyor.

Galatasaray'ın sağ bekte yüzü gülmüyor. Sezon başı kiralanan Omar'ın gözünden sakatlanmasının ardından yerine alınan DeAndre Yedlin de dün akşamki Karagümrük maçında sakatlık geçirdi. Linnes ve Şener'in de beklenen katkıyı veremediği sağ bek bölgesinde sezonun geri kalanı için sıkıntı daha da büyüdü. Sekerek oyundan alınan ve stadı değnekle terk eden DeAndre Yedlin'in geri kalan maçlarda oynama ihtimali zayıf.

Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı

ANDONE GİBİ

Yedlin'in kendisini denemesinin de sakatlığının artmasına sebep olduğu belirtildi. İngiliz basınında ise Yedlin'in sakatlığına yer verildi. Brighton'dan Galatasaray'a kiralık gelen Rumen forvet Florin Andone'nin de geçen sezon Rize maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. İngiliz basını, Premier Lig ekibi Newcastle'den kiralık gelen Yedlin'in de aynı kaderi yaşadığını yazdı.

Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 33. hafta Galatasaray'ın maçı neden yok? Bay mı geçecek?
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Bülent Ersoy Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Necip Uysal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:35:02. #1.14#
title