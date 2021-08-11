İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı İstanbul'da 306 noktada helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı

İSTANBUL - İstanbul'da 306 noktada helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken narkotik köpekleri de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı.

İstanbul'da akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 306 noktada 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Uygulama yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Kadıköy' de gerçekleştirilen uygulamada aracı durdurulan Emre Başaran, "Bence sürekli olması gerekiyor. Zaten şu an ortalık kötü bir durumda gerçekten. İstanbul Emniyeti'nin bu tür uygulamalarını destekliyoruz ve emniyetimizin arkasındayız bu uygulamalarda." dedi.

Kent genelinde yapılan uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu

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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nda araçlar didik didik arandı - Haberler
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