Yedisu'da "Kurumlar arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" başladı - Haberler Spor
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Yedisu'da "Kurumlar arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" başladı

Yedisu'da
AA / Metin Dere - Haberler | Spor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kurumlar arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" başladı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kurumlar arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mehmet Kaya, turnuvaya katılan takımlara ve personele teşekkür ederek, başarı diledi.

Turnuva, Jandarma Komando Spor- Jandarma Asayiş Spor, Yedisu ÇPAL Spor -Yedisu Belediye Spor müsabakalarıyla başladı.

Müsabakalarda, Jandarma Komando Spor, Jandarma Asayiş Spor'u 3-1, Yedisu ÇPAL Spor, Yedisu Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Metin Dere - Spor Haberleri

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