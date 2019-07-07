Yaz arası çılgınlığı #6: Los Angeles Clippers sürprizi

Serbest oyuncu konumunda bulunan Kawhi Leonard’ın hangi takımla kontrat imzalayacağı adeta yılan hikayesine dönmüştü. Kawhi, çoğu kaynağa göre Toronto Raptors’la sözleşme uzatacaktı. Bazı kaynaklarsa yıldız oyuncunun Los Angeles Lakers’la imzalayacağını söylüyordu. İkinci kaynakların bilgisi kısmen doğruydu. Kawhi, yeni sezonda Los Angeles’ta forma giyecek ama mor sarılı Lakers yerine kırmızı beyazlı Clippers’ta oynayacak. Bu başlı başına büyük bir olaydı. Ama bitti mi? Tabi ki de hayır.





Indiana Pacers’taki macerasında aradığını bulamayan Paul George 2017’nin yaz aylarında takasını istemiş ve ardından Oklahoma City Thunder’ın kadrosuna katılmıştı. İlk sezonunda takımla uyumu, daha doğrusu Russel Westbrook’la uyumu fena değildi. Ayrıca normal sezonun son ayında sergilediği performansla şehrin sevgisini kazanmıştı. 2018’in yaz aylarında serbest konuma geçen PG13, kimi kaynaklara göre Lakers’la kontrat imzalayacaktı. Ama tıpkı 24 saat önce Kawhi olayında olduğu gibi Lakers medyası yanılmıştı. Dört yıl 137 milyon dolarlık maksimum kontrat karşılığında OKC’de kalan Paul George, şehir için bir mit haline geldi. Öyle ki 7 Temmuz, Oklahoma şehri için Paul George günü ilan edildi. George, 2018/2019 sezonunda gerek saha içi performansı gerek saha dışı karakteriyle takımın lideri oldu. Takımın problemli lideri Westbrook bile bu durumu kabul etmişti. Takım artık George’un takımıydı. Maç kazandıran basketleri, perimetre savunması, takımı sahiplenişi… Paul George tam bir franchise oyuncusu haline gelmişti. Ta ki geçtiğimiz güne dek. PG, Oklahoma’nın Paul George gününden bir gün önce Clippers’a takaslandı…



Şimdi takvimleri altı ay geriye saralım.



Kış takas sezonun son günü, normal sezonun ilk yarısına damga vuran Clippers’ın yıldızı Tobias Harris, Philadelphia 76’ers’e takaslandı. Harris karşılığında 2020 ilk tur, 2021 ilk tur ve gelecek draft’lardan iki ikinci tur seçim hakkı Clippers’ın oldu. Kısa vadede bakıldığı zaman Harris karşılığında bu seçimleri almak zarara girmek gibiydi. Ama bu hamleyi yapan isim NBA tarihinin en iyi genel müdürü olarak kabul edilen Jerry West’ti. West’in Clippers’taki görevi danışmanlık ancak West, kulüp sahibi Steve Ballmer’ın hedefleri için genel müdürlükten bile iyi bir danışmanlık yaptı. Takım için bu draft hakları geçtiğimiz gece meyve verdi. Paul George karşılığında verilen dört draft hakkının ikisi Harris takasında gelmişti. Yani ortalama bir yıldız oyuncu, ne olacağı bilinmeyen iki seçim karşılığında bir süper yıldıza dönüştü. Hatta bu dönüşüm bir diğer süper yıldızın (Kawhi) da Clippers’a gelmesini sağladı.



Kırmızı bültenle aranan bir suçlu gibi TMZ tarafından takip edilen Kawhi Leonard, 48 saat önce Los Angeles Havalimanı’na iniş yapmıştı. Hevesli Lakers blogger’ları bir yana ESPN’in ünlü yazarları bile (mesela Harrison Faigen) Kawhi Leonard & Los Angeles Lakers birlikteliğini onaylıyordu. LeBron James ve Anthony Davis’in yanına Kawhi Leonard’ı da eklemek tarihin en dominant üçlüsüne sahip olmak demekti. Ancak belki de ligin selameti açısından daha iyi bir senaryo gerçekleşti ve Kawhi, Paul George’la birlikte Clippers’a katıldı. Clippers’ın elinde an itibariyle şöyle bir kadro var:





Guard’lar









Patrick Beverley

Landry Shamet

Lou Williams

Sindarius Thornwell

Rodney McGruder









Forvetler









Paul George

Kawhi Leonard

Wilson Chandler

Mo Harkless









Uzunlar









Montrezl Harrell

Ivica Zubac

JaMychal Green

Jonathan Motley









Yeni Genç Yıldızlar









Jerome Robinson

Mfioundu Kabengele

Terance Mann







Takımın ilk beşinin şu şekilde olma ihtimali yüksek: Beverley - Shamet - Kawhi - George - Zubac



Peki bu beş neler yapabilir?



Beverley’nin ligin en sert ve zeki kısa savunmacılarından olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta bu sezon play-offlarda Kevin Durant’i bile savunmaya kalktı. Hücumda yaratacağı üç sayı tehdidi ve pas dağıtımı, tam da iki süper yıldızlı kadro için ideal. Shamet’in hücumdaki nokta şutör rolü ve Zubac’ın ribauntlardaki ve perde setlerindeki yeteneği Clippers’a ekstra aksiyonlar getirecek. Aslında Lou ve Harrell ikilisi, Shamet ve Zubac ikilisinin yerine ilk beş çıkarsa ligin en iyi ilk match-up’ı olur. Ama bu iki oyuncunun yılın altıncı adamı olmak için yarıştığını ve ödülü Lou Williams’ın kazandığını unutmamak lazım. Yani Kawhi ve George ikilisi kenarda olduğu zaman Lou ve Harrell ikilisinin pick&roll oyunları Clippers için yeterli olabilir. Harkless, Chandler ve Thornwell’in periyot periyot kısa süreli vereceği katkı da koçun beklentilerin biri olacaktır. Bu senenin draft’ta hakkı en az verilen seçimi olarak gösterilen Mfioundu Kabengele’yi de yabana atmamak lazım.



Doc Rivers, bu derin ve opsiyonlu kadroyu yönetecek olan isim. Kariyeri boyunca sürekli olarak eleştirilen ama bir yandan da sevilen Rivers, geçen seneki kısıtlı kadrosuyla play-offta Warriors’tan iki maç almıştı. Şimdi elinde iki süper yıldız ve derin bir rotasyon var.



Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek takımların sayısı bir hayli arttı. Lakers’ta Anthony Davis ve LeBron James, Clippers’ta Kawhi Leonard ve Paul George, Golden State Warriors’da Stephen Curry ve D’Angelo Russell, Giannis Antetokounmpo’lu Milwaukee Bucks, Brad Stevens’in Boston Celtics’i, Joel Embiid ve Ben Simmons’ın yanına Al Horford’ı ekleyen Philly… 2019-2020 NBA sezonu, son yılların en merakla beklenen sezonlarından biri ve bize arkamıza yaslanıp bu müthiş rekabetten keyif almak düşüyor.





Hazırlayan: Kuzey KILIÇ