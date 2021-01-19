Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı
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Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı

19.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:49
Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe'nin dün akşam Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında protesto ettiği yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Resmi siteden yayınlanan açıklamada "Bu saldırıların sona ermesini ve tansiyonun daha fazla yükselmemesini temenni ediyoruz" ifadesiyle gerginliğin sona erdirilmesi isteğinde bulunuldu.

Fenerbahçe'nin dün akşam Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında protesto ettiği yayıncı kuruluştan açıklama geldi. Resmi siteden yayınlanan açıklamada sağduyu çağrısı yapıldı.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

"beIN SPORTS'un tarafsızlığını sorgulayan, çalışanlarımızı hedef gösteren açıklamalar ve aleyhimize yürütülen kampanyalar, bu yönde yorum yapanlar da dahil olmak üzere, Türk futbolunun tüm paydaşlarına zarar vermektedir. Bu saldırıların sona ermesini ve tansiyonun daha fazla yükselmemesini temenni ediyoruz.

43 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce lig, takım ve organizasyonla oldukça iyi ilişkiler kurmuş, küresel sporun önde gelen yayıncılarından biri olarak spor tutkusunu, tamamen tarafsız bir yaklaşımla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sporsevere ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Her gün hizmet kalitemizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Hata yaptığımızda özür dilemeyi erdem sayıyor ve bundan ders çıkarmaya önem veriyoruz. Herhangi bir ülkede herhangi bir kulüp lehinde veya aleyhinde bir gizli gündemimiz olmamıştır. Digiturk için de tek odak noktamız, Türk futbolunun yurtiçi ve yurtdışındaki bilinirliğine, gelişimine ve büyümesine katkı sağlamak üzere yatırıma devam etmektir."

"F.BAHÇE İLE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ KURMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

"Bu amaçla, devam eden asılsız suçlamalara rağmen, Türk futbolunun en köklü ve değerli camialarından biri olan Fenerbahçe ve tüm Süper Lig kulüpleriyle, her başarılı spor liginin temelini oluşturan karşılıklı iyi niyet, güven ve yapıcı geri bildirimlere dayalı çok daha güçlü bir ilişki kurmayı ümit ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın reklam panolarında BeIN Sports'un logosunu andıracak şekilde mor ve beyaz renklerden oluşan bir görselle, isim vermeden "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazmışlardı. Bu gelişmenin ardından yayıncı kuruluş sarı lacivertlilerin röportajlarına yer vermemişti.

Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı

F.BAHÇE'YE EDİLEN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAYINLANMIŞTI

Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde çalışan ve teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş, bu görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports'a geçmiş ve bu gelişme Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz hafta maç yayını esnasında Fenerbahçe'ye küfür edilen tezahüratların yayınlanmasında Fenerbahçe taraftarı Sümertaş'ı sorumlu tutmuştu.

Haber Yorumları (1)
CANMEN: Niye Salirdin o zaman. . . yada Kime Güverek. . . yok Hatirlaymis. . . yok Küfürmüs. . . ?!?
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