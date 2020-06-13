Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de maçlar yeniden başlarken yayıncı kuruluş beIN Sports'un da röportajlarında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yaptı.

Koronavirüs nedeniyle 87 gün ara verilen Süper Lig'de maçlar yeniden başlarken yayıncı kuruluş beIN Sports'un da röportajlarında sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Süper Lig'de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile koronavirüs nedeniyle verilen ara sona ererken pandemi kuralları da dikkatlerden kaçmadı. MUHABİRLER MASKE KULLANDI Yayıncı kuruluşun görevli muhabirlerinin hepsinde maske olduğu görülürken maç öncesi yapılan röportajlarda da sosyal mesafe kuralı uygulandığı görüldü. Öte yandan seyircisiz oynanacak maçlar nedeniyle tribünlerde karton taraftarlar yer aldı. (Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)