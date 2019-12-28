Yayın hayatına yeni başlayan sağlık programı büyük ilgi görüyor

28.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:12

Ekotürk TV ekranlarında Sağlık İletişimi Uzmanı Serap Öcal'ın sunuyla ekrana gelen ve sağlık sektörünün ekonomik boyutlarıyla ele alındığı "Sağlık Ekonomisi" programı yayın hayatına başladı.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sağlık yatırımlarından, sağlık sigortalarına, kaliteli sağlık hizmet sunumundan sağlık turizmine kadar pek çok konunun alanında uzman isimlerle masaya yatırıldığı program, kısa sürede büyük ilgi çekmeyi başardı.

SAĞLIK EKONOMİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Sağlık ekonomisi, ekonomi bilimi kapsamında kullanılan analiz ve tekniklerin, sağlık sektörüne uyarlanmasıdır.

Sağlık ve ekonomi arasındaki ilişkinin en üzerinde durulması gereken nokta; sağlık düzeyinde meydana gelen gelişmelerin, toplumsal refah ve kalkınmışlık düzeyini önemli ölçüde etkilemesidir.

Sağlık ekonomisi, sağlık sektöründe kullanılan kaynakların verimliliğini sağlayan ve optimal düzeyde kaynak kullanımını amaçlayan bir alt disiplindir.

Sağlık kurumlarının varlığını sürdürebilmeleri büyük oranda sağlık hizmetlerini minimum maliyetle, maksimum verimle sunmalarına, kaynaklarını etkin kullanmalarına bağlıdır.

Ülkelerin ve sağlık kurumlarının sağlık politikasına yönelik temel amaçları; toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda adaletin sağlanabilmesidir.

Sağlık ekonomisinin hem çok disiplinli yapısı hem de sağlık hizmetleri piyasasının belirsizlik, dışsallık gibi özellikleri nedeniyle ekonomi biliminin geleneksel yaklaşımından ayrıldığı görülmektedir.