Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı

15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:47
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı

BURSA'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının görüldüğü Uludağ'da donmak üzere olan 6 yavru köpeği kurtardı.

BURSA'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının görüldüğü Uludağ'da donmak üzere olan 6 yavru köpeği kurtardı. Ayrıca kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Uludağ'da devam eden yoğun kar yağışı bölgedeki sahipsiz hayvanları olumsuz yönde etkiledi. Bu yüzden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, 6 yavru köpeği de donmaktan kurtardı. Ardından da soğuk havada yaşamaları güç olan yavru köpekler ile anneyi ekipler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne bıraktı. Yavruların kış ayını barınakta geçireceği ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayata dönecekleri bildirildi. Ekipler ayrıca, araba çarpması sonucu bacağından yaralanan bir köpeği de uyuşturucu iğne kullanarak yakalayıp ardından da tedavi için merkeze götürüldü.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Oteller bölgesine çıkan yol üzerindeki beş farklı noktaya belediye ekipleri tarafından kuru mama bırakılırken,  köpeklerin de beslenmesi yapıldı. Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, "Yaz döneminde köpeklerimiz aç kalmıyor. Çünkü piknik yapmaya gelen vatandaşlarımızın verdiği yiyecekler ile karınları doyan sokak hayvanları; kış aylarında yağan kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bölgedeki köpeklerin aç kalmamaları için düzenli olarak besleme çalışması gerçekleştiriyoruz. Yol boyunca yer alan beslenme noktalarına, kuru mama bırakıyoruz. Kış döneminde hayatta kalmakta zorlanan yavru ve hasta köpekleri de 'Sahipsiz Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek bakıma alıyoruz" dedi.


Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı
Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Cansu Dere Demet Şener İrem Derici Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da soğuk havada sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:47:26. #1.14#
title