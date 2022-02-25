SPOR Yattara'dan Trabzonspor taraftarına kolbastı şov

Selay SAYKAL - Salim SARIKOÇ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde 'İyi ki Trabzonspor var' sloganıyla konser düzenlendi. Bordo mavili takımın eski oyuncularından Ibrahima Yattara da sahneye çıkarak kolbastı oynadı.

Trabzon'da, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçı öncesince 'İyi ki Trabzonspor var' sloganıyla konser düzenlendi. Karşılaşma öncesinde konser alanına gelen yüzlerce taraftar eğlenceye doydu. Vatandaşlar, Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz ile 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Heyamo' ağıtını seslendiren lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz'ün seslendirdiği şarkılarıyla horon ve kolbastı oynadı. Konserde sahneye çıkan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Başel de taraftarlara seslendi. Filme verdikleri destek için teşekkür eden Başel, 'Daha 15 yaşında bir kardeşimizi canlandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. Karadeniz'in havası nedeniyle filmi çekerken çok zorlandık. Sizler de filmi çok desteklediniz' dedi.

Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz'ın davetiyle sahneye çıkan Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, yaptığı esprilerle güldürdü. Taraftarlara seslenen Yattara ile Sinan Yılmaz konserde kolbastı şov yaptı.