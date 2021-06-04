Yatırımcılar 15-16 Haziran tarihine odaklandı! Altın fiyatlarının kaderi Fed'in vereceği mesajlara bağlı

Düşüşe işaret eden veriler ve artan enflasyonist endişelerle dolardaki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 7,8 değer kazanmasını sağladı. Öte yandan altının ons fiyatında, Fed'in 15-16 Haziran toplantısında verilecek mesajların bundan sonraki yön açısından kritik olacağı belirtiliyor.

Küresel piyasalarda toparlanmaya işaret eden veriler ve bu çerçevede artan endişeler ile dolardaki zayıflık mayıs ayında altının ons fiyatında yüzde 8'e yakın değer kazandırdı.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler, 15-16 Haziran'da yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak mesajların ons altında yön tayinini netleştireceğini belirtiyor.

MAYIS AYINDAKİ GİDİŞAT BELİRLEYİCİ OLDU

ABD'de nisan ayı enflasyonun yüzde 4,2'lik artışla yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesinde gelmesi, halihazırda ekonomide toparlanmaya işaret eden verilere eklenince mayıs ayında piyasaların gidişatında enflasyonist endişeler ana belirleyici oldu.

ENFLASYONİST ENDİŞELER BESLENDİ

AA'nın haberine göre; Fed yetkilileri her ne kadar söylemlerinde "faiz indirimi için erken" vurgusunu öne çıkarsa da varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğu mesajını vermeleri, enflasyonist endişeleri besleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.

ALTIN MAYIS AYINI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Tüm bunlar karşısında mayıs ayında dolar endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 89,8 seviyelerine inerken, altının onsu da yüzde 7,8'lik artışla 1.906,8 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Bu süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,4890 seviyelerine inerek ons altının fiyatındaki yükselişe destek verdi.