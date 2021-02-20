Yatırımcı rehberi (9)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:07
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,10-10,001,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|-10,00
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-4,99
|-1,23
|İş Bankası (C)
|6,06
|-6,77
|-13,43
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|-4,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,94
|-4,83
|2,07
|İş Girişim
|28,98
|13,47
|52,93
|İş GMYO
|2,48
|-1,59
|-2,36
|İş Y. Men. Değ.
|21,00
|9,89
|18,91
|İş Yat. Ort.
|4,07
|-0,25
|15,63
|İşbir Holding
|4.951,70
|-2,90
|80,72
|Işık Plastik Sanayi
|37,70
|17,89
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|8,44
|46,49
|İttifak Holding
|2,99
|-2,92
|34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|25,30
|1,12
|40,56
|İzmir Demir Çelik
|3,69
|-8,27
|11,49
|İzmir Fırça
|7,18
|3,46
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|580,00
|-5,31
|74,86
|Kafein Yazılım
|32,52
|9,49
|52,10
|Kaplamin
|29,74
|-2,49
|-12,01
|Kardemir (A)
|5,61
|-2,43
|-5,71
|Kardemir (B)
|5,62
|-2,26
|6,64
|Kardemir (D)
|6,82
|-1,59
|17,99
|Karel Elektronik
|29,90
|4,69
|29,66
|Karsan Otomotiv
|5,21
|5,47
|60,31
|Karsu Tekstil
|15,19
|33,48
|77,66
|Kartonsan
|76,35
|-5,51
|-20,09
|Katmerciler Ekipman
|4,73
|-1,05
|53,57
|Kent Gıda
|318,00
|-0,75
|-10,57
|Kerevitaş Gıda
|6,20
|-4,32
|-5,78
|Kervan Gıda
|16,05
|2,56
|21,41
|Kervansaray Yat. Holding
|1,06
|-5,36
|-15,87
|Kiler GMYO
|2,63
|-8,04
|4,78
|Klimasan Klima
|25,72
|34,10
|51,56
|Koç Holding
|22,48
|-0,97
|6,44
|Konfrut Gıda
|20,40
|-5,64
|20,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,45
|-0,26
|298,86
|Konya Çimento
|1.385,00
|-9,07
|22,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,58
|18,34
|70,93
|Koza Altın
|144,90
|0,49
|49,84
|Koza Madencilik
|19,58
|6,88
|26,40
|Körfez GMYO
|6,38
|-16,05
|10,00
|Kristal Kola
|4,10
|-3,30
|4,59
|Kron Telekomünikasyon
|69,25
|-3,48
|87,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|236,90
|19,71
|50,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-2,04
|4,35
|Kütahya Porselen
|52,10
|4,62
|3,27
|Lider Faktoring
|4,46
|13,49
|30,79
|Link Bilgisayar
|38,82
|20,26
|21,79
|Logo Yazılım
|146,90
|-0,07
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|18,27
|5,24
|69,92
|Lüks Kadife
|48,98
|5,56
|69,48
|Makina Takım
|4,66
|10,17
|36,66
|Marka Yatırım Holding
|6,44
|-5,71
|0,16
|Marmaris Altınyunus
|260,00
|-17,22
|134,02
|Marshall
|318,50
|-2,84
|3,85
|Martı GMYO
|2,75
|-4,84
|0,00
|Martı Otel
|2,23
|-0,45
|4,69
|Mavi Giyim
|53,80
|1,70
|3,07
|Mazhar Zorlu Holding
|42,08
|13,73
|33,67
|Mega Polietilen
|9,96
|-1,58
|30,03
|Menderes Tekstil
|3,52
|6,99
|13,92
|Merit Turizm
|283,40
|19,58
|238,59
|Merko Gıda
|7,61
|-5,47
|-11,92
|Metemtur Otelcilik
|30,10
|2,52
|36,20
|Metro Holding
|2,54
|12,39
|22,12
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,38
|6,29
|16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,37
|-0,84
|1,72
|Migros Ticaret
|44,08
|1,43
|2,99
|Milpa
|5,68
|-3,24
|23,48
|Mistral GMYO
|4,97
|-0,20
|5,52
|MLP Sağlık
|24,22
|3,33
|21,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,16
|-13,11
|55,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,94
|-0,63
|4,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,94
|-4,06
|23,29
|Net Holding
|4,69
|13,01
|36,73
|Netaş Telekom.
|34,16
|3,58
|21,65
|Niğbaş Niğde Beton
|27,54
|-19,38
|-47,04
|Nuh Çimento
|64,15
|22,07
|30,28
|Nurol GMYO
|14,17
|6,22
|94,38
|Odaş Elektrik
|4,00
|-0,50
|2,56
|Olmuksan-IP
|8,54
|-2,84
|-27,93
|Orge Enerji Elektrik
|11,38
|8,59
|54,20
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|-12,97
|35,87
|Osmanlı Menkul
|37,50
|7,39
|21,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,06
|0,50
|-0,49
|Otokar
|380,60
|-3,03
|19,54
|Oyak Çimento
|8,27
|0,00
|-5,81
|Oyak Yat. Ort.
|9,68
|-3,39
|39,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|1,91
|13,16
|Özak GMYO
|5,82
|5,24
|14,12
|Özbal Çelik Boru
|8,17
|-7,26
|24,73
|Özderici GMYO
|2,33
|-6,05
|4,95
|Özerden Plastik
|15,55
|7,84
|72,78
|Pamukova Elektrik
|22,94
|1,87
|7,60
|Panora GMYO
|6,63
|-2,93
|7,11
|Papilon Savunma
|25,08
|9,62
|10,19
|Park Elek.Madencilik
|6,29
|5,89
|17,13
|Parsan
|38,20
|10,40
|57,20
|Pegasus
|73,45
|2,80
|-1,54
|Peker GMYO
|2,32
|-3,33
|-11,11
|Penguen Gıda
|4,83
|-4,17
|-4,36
|Pera GMYO
|2,36
|2,16
|34,73
|Pergamon Dış Ticaret
|30,98
|-15,63
|62,32
|Petkim
|5,19
|4,22
|4,22
|Petrokent Turizm
|1.760,00
|-7,37
|94,17
|Pınar Et ve Un
|24,80
|0,65
|6,53
|Pınar Su
|8,43
|-1,75
|13,46
|Pınar Süt
|25,72
|-2,43
|11,44
|Plastikkart
|17,50
|-5,86
|21,11
|Polisan Holding
|3,94
|-1,50
|2,07
|Politeknik Metal
|356,80
|-6,60
|-12,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,64
|-3,26
|2,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|-0,99
|3,75
|QNB Finansbank
|65,80
|-3,24
|-6,47
|Ral Yatırım Holding
|4,47
|-1,54
|0,68
|Ray Sigorta
|15,78
|-1,93
|2,14
|Reysaş GMYO
|5,59
|-0,36
|2,57
|Reysaş Lojistik
|8,33
|-1,07
|-9,85
|Rhea Girişim
|3,52
|-3,03
|-5,38
|Rodrigo Tekstil
|26,70
|-4,51
|94,75
|Royal Halı
|3,62
|-6,70
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|24,18
|-8,89
|-20,15
|Sabancı Holding
|11,07
|-1,69
|-3,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,88
|8,60
|18,38
|Sanel Mühendislik
|4,50
|5,14
|31,58
|Sanifoam Sünger
|18,70
|-10,01
|37,50
|Sanko Pazarlama
|9,62
|-1,03
|2,45
|Saray Matbaacılık
|6,35
|-8,90
|-27,59
|Sarkuysan
|10,75
|4,88
|21,61
|Sasa Polyester
|44,82
|30,21
|121,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|15,93
|41,47
|87,19
|Sekuro Plastik
|37,62
|-12,51
|169,48
|Selçuk Ecza Deposu
|12,79
|-0,85
|-6,30
|Selçuk Gıda
|4,65
|-3,93
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|27,50
|12,34
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|20,90
|26,06
|30,62
|Servet GMYO
|125,70
|-5,49
|60,33
|Seyitler Kimya
|39,08
|-6,28
|55,75
|Silverline Endüstri
|6,89
|-4,17
|-19,88
|Sinpaş GMYO
|5,25
|1,74
|25,60
|Smartiks Yazılım
|8,80
|-0,90
|-0,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|46,20
|35,48
|73,20
|Sok Marketler Ticaret
|12,97
|1,17
|2,77
|Söktaş
|5,73
|-9,05
|12,57
|Sönmez Filament
|93,00
|2,31
|32,48
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|-0,94
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|62,00
|-7,39
|20,98
|Şeker Fin. Kir.
|10,39
|20,81
|62,34
|Şekerbank
|1,48
|2,78
|-1,99
|Şişe Cam
|7,44
|-3,25
|1,78
|T. Halk Bankası
|5,83
|9,79
|4,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|-0,33
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,74
|-0,57
|-2,25
|T.Tuborg
|23,14
|5,86
|28,06
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|-16,32
|128,87
|Tat Gıda
|11,36
|-1,82
|-4,22
|TAV Havalimanları
|23,06
|4,25
|8,26
|Taze Kuru Gıda
|337,30
|-16,74
|55,94
|Tek-Art Turizm
|2,08
|-4,15
|2,97
|Tekfen Holding
|18,12
|3,48
|10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|20,68
|29,90
|61,82
|Temapol Polimer Plastik
|21,06
|32,29
|83,13
|TGS Dış Ticaret
|23,20
|-20,11
|82,53
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|3,29
|11,08
|Torunlar GMYO
|3,81
|-2,06
|-2,31
|Trabzon Liman
|36,18
|2,20
|12,64
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|-3,92
|0,41
|Trend GMYO
|9,10
|-0,98
|-27,61
|TSKB GMYO
|6,11
|-6,86
|6,26
|Tuğçelik
|8,44
|1,69
|4,46
|Tukaş
|9,40
|-2,69
|-2,99
|Turcas Petrol
|5,65
|-7,83
|16,49
|Turkcell
|17,08
|2,46
|6,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,10
|12,10
|42,86
|Tüpraş
|102,90
|0,29
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|12,30
|2,50
|-4,73
|Türk Prysmian Kablo
|14,53
|9,58
|20,08
|Türk Telekom
|8,40
|-0,71
|-1,64
|Türk Traktör
|219,80
|7,53
|20,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|181,10
|1,17
|60,41
|Türkiye Sigorta
|7,34
|-0,54
|11,21
|Ufuk Yatırım
|30,50
|50,10
|127,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,38
|0,69
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|60,70
|27,57
|18,21
|Ulusoy Un Sanayi
|17,77
|3,31
|54,52
|Umpaş Holding
|1,73
|-27,92
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,45
|-2,39
|4,70
|Utopya Turizm
|38,80
|-0,51
|0,00
|Uzertaş Boya
|70,00
|-6,91
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,88
|-0,91
|-5,45
|Vakıf Fin. Kir.
|16,03
|43,13
|276,29
|Vakıf GMYO
|3,79
|1,61
|4,70
|Vakıf Yat. Ort.
|7,94
|4,34
|7,88
|Vakıflar Bankası
|4,80
|9,34
|1,91
|Vakko Tekstil
|6,71
|4,03
|2,91
|Vanet Gıda
|8,05
|-0,74
|4,14
|Verusa Holding
|72,65
|19,88
|61,09
|Verusaturk Girisim
|33,90
|9,35
|159,17
|Vestel
|29,98
|7,61
|42,36
|Vestel Beyaz Eşya
|55,90
|16,65
|36,74
|Viking Kağıt
|8,39
|1,45
|-6,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,10
|2,01
|37,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|-1,74
|-8,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|129,50
|-15,36
|78,87
|Yataş
|16,86
|-2,88
|16,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,56
|10,41
|3,64
|Yeni Gimat GMYO
|15,64
|6,90
|25,82
|Yeşil GMYO
|1,81
|-5,24
|31,16
|Yeşil Yapı
|2,27
|-5,81
|23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|198,30
|-11,08
|107,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.849,80
|-3,52
|1,60
|Yonga Mobilya
|31,70
|-9,32
|5,86
|Yükselen Çelik
|5,28
|-1,12
|0,92
|Yünsa
|20,26
|36,61
|38,20
|Zorlu Enerji
|2,86
|0,70
|3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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