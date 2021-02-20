Yatırımcı rehberi (9)
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Yatırımcı rehberi (9)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:07
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,10-10,001,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10-10,001,81
İş Bankası (B)40.000,00-4,99-1,23
İş Bankası (C)6,06-6,77-13,43
İş Bankası (Kur.)384.000,00-4,001,05
İş Fin.Kir.3,94-4,832,07
İş Girişim28,9813,4752,93
İş GMYO2,48-1,59-2,36
İş Y. Men. Değ.21,009,8918,91
İş Yat. Ort.4,07-0,2515,63
İşbir Holding4.951,70-2,9080,72
Işık Plastik Sanayi37,7017,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,678,4446,49
İttifak Holding2,99-2,9234,08
İz Hayvancılık Tarım25,301,1240,56
İzmir Demir Çelik3,69-8,2711,49
İzmir Fırça7,183,4629,14
Jantsa Jant Sanayi580,00-5,3174,86
Kafein Yazılım32,529,4952,10
Kaplamin29,74-2,49-12,01
Kardemir (A)5,61-2,43-5,71
Kardemir (B)5,62-2,266,64
Kardemir (D)6,82-1,5917,99
Karel Elektronik29,904,6929,66
Karsan Otomotiv5,215,4760,31
Karsu Tekstil15,1933,4877,66
Kartonsan76,35-5,51-20,09
Katmerciler Ekipman4,73-1,0553,57
Kent Gıda318,00-0,75-10,57
Kerevitaş Gıda6,20-4,32-5,78
Kervan Gıda16,052,5621,41
Kervansaray Yat. Holding1,06-5,36-15,87
Kiler GMYO2,63-8,044,78
Klimasan Klima25,7234,1051,56
Koç Holding22,48-0,976,44
Konfrut Gıda20,40-5,6420,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,45-0,26298,86
Konya Çimento1.385,00-9,0722,57
Kordsa Teknik Tekstil26,5818,3470,93
Koza Altın144,900,4949,84
Koza Madencilik19,586,8826,40
Körfez GMYO6,38-16,0510,00
Kristal Kola4,10-3,304,59
Kron Telekomünikasyon69,25-3,4887,98
Kuştur Kuşadası Turizm236,9019,7150,60
Kuyumcukent Gayrimenkul2,40-2,044,35
Kütahya Porselen52,104,623,27
Lider Faktoring4,4613,4930,79
Link Bilgisayar38,8220,2621,79
Logo Yazılım146,90-0,0717,05
Lokman Hekim Sağlık18,275,2469,92
Lüks Kadife48,985,5669,48
Makina Takım4,6610,1736,66
Marka Yatırım Holding6,44-5,710,16
Marmaris Altınyunus260,00-17,22134,02
Marshall318,50-2,843,85
Martı GMYO2,75-4,840,00
Martı Otel2,23-0,454,69
Mavi Giyim53,801,703,07
Mazhar Zorlu Holding42,0813,7333,67
Mega Polietilen9,96-1,5830,03
Menderes Tekstil3,526,9913,92
Merit Turizm283,4019,58238,59
Merko Gıda7,61-5,47-11,92
Metemtur Otelcilik30,102,5236,20
Metro Holding2,5412,3922,12
Metro Petrol ve Tesisleri3,386,2916,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,37-0,841,72
Migros Ticaret44,081,432,99
Milpa5,68-3,2423,48
Mistral GMYO4,97-0,205,52
MLP Sağlık24,223,3321,89
MMC San. ve Tic. Yat.7,16-13,1155,65
Mondi Tire Kutsan7,94-0,634,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,94-4,0623,29
Net Holding4,6913,0136,73
Netaş Telekom.34,163,5821,65
Niğbaş Niğde Beton27,54-19,38-47,04
Nuh Çimento64,1522,0730,28
Nurol GMYO14,176,2294,38
Odaş Elektrik4,00-0,502,56
Olmuksan-IP8,54-2,84-27,93
Orge Enerji Elektrik11,388,5954,20
Orma Orman Mahsulleri20,00-12,9735,87
Osmanlı Menkul37,507,3921,20
Ostim Endüstriyel Yat4,060,50-0,49
Otokar380,60-3,0319,54
Oyak Çimento8,270,00-5,81
Oyak Yat. Ort.9,68-3,3939,28
Oylum Sınai Yatırımlar5,331,9113,16
Özak GMYO5,825,2414,12
Özbal Çelik Boru8,17-7,2624,73
Özderici GMYO2,33-6,054,95
Özerden Plastik15,557,8472,78
Pamukova Elektrik22,941,877,60
Panora GMYO6,63-2,937,11
Papilon Savunma25,089,6210,19
Park Elek.Madencilik6,295,8917,13
Parsan38,2010,4057,20
Pegasus73,452,80-1,54
Peker GMYO2,32-3,33-11,11
Penguen Gıda4,83-4,17-4,36
Pera GMYO2,362,1634,73
Pergamon Dış Ticaret30,98-15,6362,32
Petkim5,194,224,22
Petrokent Turizm1.760,00-7,3794,17
Pınar Et ve Un24,800,656,53
Pınar Su8,43-1,7513,46
Pınar Süt25,72-2,4311,44
Plastikkart17,50-5,8621,11
Polisan Holding3,94-1,502,07
Politeknik Metal356,80-6,60-12,55
Prizma Press Matbaacılık5,64-3,262,92
QNB Finans Fin. Kir.130,00-0,993,75
QNB Finansbank65,80-3,24-6,47
Ral Yatırım Holding4,47-1,540,68
Ray Sigorta15,78-1,932,14
Reysaş GMYO5,59-0,362,57
Reysaş Lojistik8,33-1,07-9,85
Rhea Girişim3,52-3,03-5,38
Rodrigo Tekstil26,70-4,5194,75
Royal Halı3,62-6,705,23
RTA Laboratuvarları24,18-8,89-20,15
Sabancı Holding11,07-1,69-3,40
Safkar Ege Soğutmacılık12,888,6018,38
Sanel Mühendislik4,505,1431,58
Sanifoam Sünger18,70-10,0137,50
Sanko Pazarlama9,62-1,032,45
Saray Matbaacılık6,35-8,90-27,59
Sarkuysan10,754,8821,61
Sasa Polyester44,8230,21121,66
Say Yenilenebilir Enerji15,9341,4787,19
Sekuro Plastik37,62-12,51169,48
Selçuk Ecza Deposu12,79-0,85-6,30
Selçuk Gıda4,65-3,93-6,63
Senkron Güvenlik27,5012,344,72
Serve Film Prodüksiyon20,9026,0630,62
Servet GMYO125,70-5,4960,33
Seyitler Kimya39,08-6,2855,75
Silverline Endüstri6,89-4,17-19,88
Sinpaş GMYO5,251,7425,60
Smartiks Yazılım8,80-0,90-0,68
Sodaş Sodyum Sanayii46,2035,4873,20
Sok Marketler Ticaret12,971,172,77
Söktaş5,73-9,0512,57
Sönmez Filament93,002,3132,48
Sönmez Pamuklu25,40-0,945,83
Sumaş Suni Tahta62,00-7,3920,98
Şeker Fin. Kir.10,3920,8162,34
Şekerbank1,482,78-1,99
Şişe Cam7,44-3,251,78
T. Halk Bankası5,839,794,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,90-0,33-3,73
T.S.K.B.1,74-0,57-2,25
T.Tuborg23,145,8628,06
Taç Tarım Ürünleri24,10-16,32128,87
Tat Gıda11,36-1,82-4,22
TAV Havalimanları23,064,258,26
Taze Kuru Gıda337,30-16,7455,94
Tek-Art Turizm2,08-4,152,97
Tekfen Holding18,123,4810,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret20,6829,9061,82
Temapol Polimer Plastik21,0632,2983,13
TGS Dış Ticaret23,20-20,1182,53
Tofaş Oto. Fab.37,683,2911,08
Torunlar GMYO3,81-2,06-2,31
Trabzon Liman36,182,2012,64
Trabzonspor Sportif2,45-3,920,41
Trend GMYO9,10-0,98-27,61
TSKB GMYO6,11-6,866,26
Tuğçelik8,441,694,46
Tukaş9,40-2,69-2,99
Turcas Petrol5,65-7,8316,49
Turkcell17,082,466,09
Tümosan Motor ve Traktör20,1012,1042,86
Tüpraş102,900,29-4,72
Türk Hava Yolları12,302,50-4,73
Türk Prysmian Kablo14,539,5820,08
Türk Telekom8,40-0,71-1,64
Türk Traktör219,807,5320,31
Türker Proje Gayrimenkul181,101,1760,41
Türkiye Sigorta7,34-0,5411,21
Ufuk Yatırım30,5050,10127,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,380,693,30
Ulusoy Elektrik60,7027,5718,21
Ulusoy Un Sanayi17,773,3154,52
Umpaş Holding1,73-27,92-33,72
Uşak Seramik2,45-2,394,70
Utopya Turizm38,80-0,510,00
Uzertaş Boya70,00-6,9123,67
Ülker Bisküvi21,88-0,91-5,45
Vakıf Fin. Kir.16,0343,13276,29
Vakıf GMYO3,791,614,70
Vakıf Yat. Ort.7,944,347,88
Vakıflar Bankası4,809,341,91
Vakko Tekstil6,714,032,91
Vanet Gıda8,05-0,744,14
Verusa Holding72,6519,8861,09
Verusaturk Girisim33,909,35159,17
Vestel29,987,6142,36
Vestel Beyaz Eşya55,9016,6536,74
Viking Kağıt8,391,45-6,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,102,0137,08
Yapı ve Kredi Bank.2,83-1,74-8,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.129,50-15,3678,87
Yataş16,86-2,8816,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,5610,413,64
Yeni Gimat GMYO15,646,9025,82
Yeşil GMYO1,81-5,2431,16
Yeşil Yapı2,27-5,8123,37
Yeşil Yatırım Holding198,30-11,08107,97
Yibitaş İnşaat Malzeme15.849,80-3,521,60
Yonga Mobilya31,70-9,325,86
Yükselen Çelik5,28-1,120,92
Yünsa20,2636,6138,20
Zorlu Enerji2,860,703,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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