Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,79 ile Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,79 ile Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 8,31'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: