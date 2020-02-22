Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
22.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:10
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|18,30
|15,61
|17,23
|Koza Madencilik
|12,54
|11,37
|10,29
|Logo Yazılım
|73,40
|67,00
|9,55
|Koza Altın
|82,30
|77,85
|5,72
|Türk Telekom
|8,66
|8,25
|4,97
|Türk Traktör
|61,40
|60,00
|2,33
|Bim Mağazalar
|48,48
|47,54
|1,98
|Doğan Holding
|1,98
|1,95
|1,54
|Tüpraş
|111,10
|110,00
|1,00
|Aksigorta
|6,56
|6,51
|0,77
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|22,02
|27,48
|-19,87
|Karel Elektronik
|15,21
|18,30
|-16,89
|İş Fin.Kir.
|3,64
|4,33
|-15,94
|Gözde Girişim
|4,17
|4,89
|-14,72
|İş GMYO
|1,85
|2,15
|-13,95
|Bursa Çimento
|3,95
|4,50
|-12,22
|Aksa
|7,63
|8,60
|-11,28
|Borusan Mannesmann
|11,17
|12,52
|-10,78
|Net Holding
|2,36
|2,64
|-10,61
|Çemtaş
|7,29
|8,15
|-10,55
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|8.795.307.481
|Aselsan
|8.183.471.545
|Odaş Elektrik
|3.226.342.557
|Petkim
|2.346.793.923
|Tüpraş
|2.310.812.988
|Kardemir (D)
|2.285.124.804
|Garanti Bankası
|2.030.435.132
|Yapı ve Kredi Bank.
|1.834.200.228
|T. Halk Bankası
|1.797.264.252
|Koza Madencilik
|1.681.149.324
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA