Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 3,18...
16.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|3,18
|2,71
|17,34
|Torunlar GMYO
|2,19
|1,87
|17,11
|Gübre Fabrik.
|6,65
|5,71
|16,46
|Karsan Otomotiv
|1,32
|1,14
|15,50
|Pegasus
|74,95
|65,00
|15,31
|Enerjisa Enerji
|7,31
|6,36
|14,94
|Koza Madencilik
|9,60
|8,48
|13,21
|Koza Altın
|77,45
|68,60
|12,90
|Hektaş
|6,73
|5,97
|12,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,47
|4,86
|12,55
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,85
|2,25
|-17,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,46
|-10,87
|Yataş
|5,90
|6,38
|-7,52
|Fenerbahçe Futbol
|16,07
|17,05
|-5,75
|Bim Mağazalar
|46,10
|47,72
|-3,39
|Tüpraş
|123,30
|127,50
|-3,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|2,17
|-3,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,47
|11,83
|-3,04
|Ege Endüstri
|485,00
|500,20
|-3,04
|Mavi Giyim
|44,00
|45,04
|-2,31
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|10.418.722.364
|Aselsan
|2.241.354.424
|Pegasus
|2.240.843.070
|Garanti Bankası
|2.183.410.436
|Petkim
|1.417.105.905
|T. Halk Bankası
|1.358.433.653
|Akbank
|1.255.553.204
|Kardemir (D)
|1.249.423.420
|Koza Madencilik
|1.225.876.925
|Ereğli Demir Çelik
|1.033.981.103
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA