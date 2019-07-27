Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|0,81
|0,69
|17,39
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|1,52
|13,82
|Metro Holding
|1,11
|0,98
|13,27
|Parsan
|15,18
|13,77
|10,24
|Migros Ticaret
|16,40
|14,94
|9,77
|Gübre Fabrik.
|3,21
|3,01
|6,64
|Vakıflar Bankası
|5,08
|4,81
|5,61
|Anadolu Efes
|21,46
|20,34
|5,51
|Anadolu Grubu Holding
|11,81
|11,22
|5,26
|Kerevitaş Gıda
|2,19
|2,09
|4,78
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|46,94
|50,40
|-6,87
|Karsan Otomotiv
|1,12
|1,20
|-6,67
|İş GMYO
|0,97
|1,02
|-4,90
|Tekfen Holding
|25,10
|26,32
|-4,64
|TAV Havalimanları
|24,76
|25,76
|-3,88
|ICBC Turkey Bank
|3,49
|3,63
|-3,86
|Gözde Girişim
|2,80
|2,91
|-3,78
|İş Fin.Kir.
|2,67
|2,76
|-3,26
|Net Holding
|1,62
|1,66
|-2,41
|Fenerbahçe Futbol
|7,49
|7,67
|-2,35
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|6.577.915.347
|Türk Hava Yolları
|5.927.952.862
|T. Halk Bankası
|2.259.136.858
|Akbank
|1.995.038.477
|Vakıflar Bankası
|1.414.252.977
|Aselsan
|1.350.048.554
|Kardemir (D)
|1.170.737.615
|Petkim
|1.059.865.154
|İş Bankası (C)
|1.050.994.878
|Tüpraş
|729.320.548
(Son)
Kaynak: AA
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