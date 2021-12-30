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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,0137635224
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları4,9215150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,9389827
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,85715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9337370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6971701
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6042420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,9812120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0339381
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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