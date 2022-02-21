Yatağan'ın dünya rekortmeni okçuları çiçeklerle karşılandı

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Slovenya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonasında, Milli Takım formasıyla yarışan Yatağanlı Okçular Songül Lök, Hazal Burun, Emircan Haney, Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen ile birlikte indikleri Milas Bodrum Hava Limanı'nda Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Milas İlçe Müdürü İsa Bal tarafından çiçeklerle karşılandı.

Slovenya'da yapılan 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nda Yatağan Anadolu Lisesi öğrencisi Hazal Burun ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim öğretimine devam eden Songül Lök ile Antalyalı Okçu İpek Tomruk'tan oluşan "21 Yaş Altı Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız" Avrupa Şampiyonu oldu. Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar Milli Takımımız, Slovenya'nın Lasko kentinde yapılan 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde; 235 puanla ABD'ye ait olan dünya rekorunu 236 puan alarak kırarak Dünya Rekortmeni oldu. Ay-Yıldızlılar bu başarıyı, finalde 234-228 Rusya'yı mağlup ederek altın madalyayla süsledi.

Şampiyonlara görkemli karşılama

Şampiyon sporcular Milas Bodrum Hava Limanında Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, Milas İlçe Müdürü İsa Bal ve öğrenciler tarafından tarafından çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı. Karşılamanın ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Ak Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir milli sporcularla bir araya geldi.

Ülkemize 10 madalya ile döndük

Avrupa şampiyonasında, Milli Takıma Muğla'nın 3 sporcusu ile katkı verdiklerini vurgulayan Milli Takım antrenörü Dr. Ejder Sözen; "Sporcularımız ve milli takımımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Slovenya'da 10 kişilik teknik ekip ve 24 sporcuyla mücadele ettiklerini de belirten Dr Ejder Sözen, "Ülkemize 10 madalya ile dönmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Muğla Büyük Şehir Belediyesi başta olmak üzere Muğla'daki tüm kurumlardan güzel destekler aldıklarını belirtti.

Milli sporcular Songül Lök, Hazal Burun ve Emircan Haney Milli Takım Formasıyla Slovenya'dan hem rekor hem de madalya ile dönmekten büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. - MUĞLA